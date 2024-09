Welcome back to another War Eagle Watch. We're three weeks into the season for most Auburn commits and the stats are piling high. This might be the easiest week to dish out the Big Cat of the Week, as Alvin Henderson had a performance unlike anything ever seen. We'll break it down, along with several other commits, in this week's War Eagle Watch.

Alvin Henderson had a massive game for Elba Friday.

Alvin Henderson, 2025 RB — Elba, Ala. When Henderson committed to Auburn, he was already a record-setting running back for the state of Alabama. Friday night, he did it again in Elba's 80-78 loss to McKenzie. Henderson carried the ball 40 times for Elba, recording an astounding 435 yards rushing and a record-breaking 10 touchdowns. He's now less than 100 yards rushing away from breaking 1,000 yards this season, with six games remaining in the regular season. Season stats: 79 carries, 941 yards, 18 TDs, 1 rec, 19 yards

Jourdin Crawford, 2025 DL — Birmingham, Ala. Parker continued its undefeated season with a road victory over Gardendale last week, 35-7. The defensive line commit Crawford put together his best game of the season with 12 tackles, four tackles for loss and two sacks. Season stats: 21 tackles, 6 TFL, 3 sacks

Jared Smith, 2025 DE — Alabaster, Ala. Thompson dominated Tuscaloosa County on the road last week, with a final score of 47-7. In the win, Smith had four tackles, one tackle for loss and a sack. Season stats: 25 tackles, 7 TFL, 4 sacks

Dante Core, 2025 CB – Fort Walton Beach, Fla. It was a slow game offensively for both schools last week, but Choctawhatchee stayed unbeaten with a 14-0 shutout victory over Crestview. Core had three tackles in the win, tying a season-high for tackles in a game. Season stats: 7 tackles, 1 rec, 23 yards

Donovan Starr, 2025 CB — Brentwood, Tenn. Ravenwood continued its undefeated season with a 14-7 win over Blackman last week, as Starr recorded three tackles and a tackle for loss. Season stats unavailable

Anquon Fegans, 2025 S — Alabaster, Ala. Friday was Fegans' quietest night of the season, as he recorded just two tackles in the win against Tuscaloosa County. Season stats: 18 tackles, 2 TFL, FR, 1 rec, 26 yards

John McGuire, 2025 P — Alabaster, Ala. Thompson did a lot of scoring Friday, so McGuire only punted once for 45 yards. He went 6-for-6 on PAT attempts and nailed a 29-yard field goal, while recording touchbacks on seven of eight kickoffs. Season stats: 13 punts, 40.7 YPP, 57 long, 11/12 PAT, 1/1 FG

Denairius Gray, 2026 WR — Hollywood, Fla. Chaminade Madonna finally found the win column in a tough battle against American Heritage. Gray had just two catches for 52 yards receiving, but one went for a touchdown in the Lions' 48-45 win. Season stats: 10 rec, 130 yards, 2 TDs, FR

Kail Ellis, 2026 OL — White, Ga. Ellis spent most of his night facing against Georgia Tech defensive line commit Kam Cullins and still turned in an efficient performance. He had 100% efficiency in his snaps, while not giving up a sack and recording four pancake blocks. Season stats: 100% snap efficiency, 0 sacks allowed, 27 pancakes

Shadarius Toodle, 2026 OLB — Mobile, Ala. Cottage Hill still hasn't won a game this season, but Toodle continues to be the playmaker for the Warriors on defense. Last week against Hillcrest, he did a little bit of everything. On offense, Toodle had five carries for 39 yards rushing and three receptions for 37 yards. Defensively, he recorded double figures in tackles once again, with 17 tackles and three tackles for loss. Season stats: 50 tackles, 8 TFL, 12 car, 86 yards, 3 rec, 37 yards