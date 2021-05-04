 AuburnSports - VIDEO: Vandy transfer DB narrows focus to Auburn, Texas
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VIDEO: Vandy transfer DB narrows focus to Auburn, Texas

Orangebloods.com
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Former Vanderbilt defensive back Donovan Kaufman has narrowed his choices to Auburn and Texas.

He spoke with Orangebloods.com about the two schools, when he plans to make a commitment and more.

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