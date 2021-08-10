 AuburnSports - VIDEO: Tuesday's practice
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VIDEO: Tuesday's practice

Bryan Matthews • AuburnSports
Senior Editor

Video highlights from the open portion of Auburn's practice on Tuesday, Aug. 10.

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