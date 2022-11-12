News More News
{{ timeAgo('2022-11-12 16:55:56 -0600') }} football Edit

VIDEO: Tiger Walk

Bryan Matthews • AuburnSports
Senior Editor
@BMattAU

Video of Cadillac Williams leading Auburn's players through Tiger Walk before the Texas A&M game.

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}