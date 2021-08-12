 AuburnSports - Video: Thursday TEAM practice
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Video: Thursday TEAM practice

Bryan Matthews • AuburnSports
Senior Editor

The full team portion of Auburn’s practice on Thursday.

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