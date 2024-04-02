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VIDEO: Practice highlights 4-2
Bryan Matthews
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AuburnSports
Senior Editor
Practice highlights from the media portion of Auburn's practice Tuesday afternoon.
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