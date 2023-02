AUBURN | Following a physical six weeks of winter workouts, Auburn has released its roster to coincide with the start of spring practice. Below, the entire roster is listed with all the newcomers, several number changes and a number of weight changes.

FULL 2023 SPRING ROSTER

0 Koy Moore WR 6-1 198 Jr. Kenner, LA (+6)

0 DeMario Tolan LB 6-1 203 So. Orlando, FL

1 T.J. Finley QB 6-7 260 Jr. Ponchatoula, LA (+10)

3 Tar’Varish Dawson Jr. WR 5-10 159 So. Fort Myers, FL (-2)

3 Kayin Lee CB 5-11 184 TFr. Ellenwood, GA

*4 Camden Brown WR 6-3 199 So. Fort Myers, FL (-3)

4 D.J. James CB 6-1 170 Sr. Mobile, AL (-4)

5 Jay Fair WR 5-10 179 So. Rockwall, TX (-2)

*5 Donovan Kaufman S 5-10 203 Jr. New Orleans, LA (-2)

5 Jeffrey M’Ba DL 6-6 307 Jr. Libreville, Gabon (-6)

6 Ja’Varrius Johnson WR 5-10 165 Sr. Trussville, AL (+5)

6 Keionte Scott CB 6-0 186 Jr. San Diego, CA (+1)

8 Nick Gardner WR 6-6 209 Sr. Oakville, ON

*8 Austin Ausberry S 6-0 203 RFr. Baton Rouge, LA

9 Robby Ashford QB 6-3 212 So. Hoover, AL

9 Eugene Asante LB 6-1 219 Jr. Alexandria, VA (+3)

10 Zion Puckett S 6-0 230 Sr. Griffin, GA (+3)

11 Elijah McAllister Jack 6-6 271 Sr. Asbury Park, NJ

12 Holden Geriner QB 6-3 212 RFr. Savannah, GA

12 Austin Keys LB 6-2 235 Jr. Taylorsville, MS

13 Rivaldo Fairweather TE 6-4 251 Jr. Lauderhill, FL

13 Cam Riley LB 6-5 237 Jr. Evergreen, AL (+7)

14 Landen King WR 6-5 209 So. Beaumont, TX (-11)

15 Keldric Faulk Jack 6-6 275 TFr. Highland Home, AL

16 Malcolm Johnson Jr. WR 6-1 195 Jr. Bryans Road, MD

17 Robert Woodyard Jr. LB 6-0 241 RFr. Mobile, AL (-4)

18 Nehemiah Pritchett CB 6-1 182 Sr. Jackson, AL

19 Omari Kelly WR 6-0 179 So. Trussville, AL (+4)

20 Sawyer Pate QB 6-1 228 So. Alabaster, AL (+13)

20 Cayden Bridges S 6-2 222 So. Magee, MS (+20)

21 Brian Battie RB 5-7 165 Jr. Sarasota, FL

21 Caleb Wooden S 6-1 188 So. Lawrenceville, GA

22 Damari Alston RB 5-9 206 So. Atlanta, GA (-3)

22 Brenton Williams Jack 6-3 248 TFr. Opelika, AL

23 J.D. Rhym CB 6-1 184 So. Valdosta, GA (+3)

24 Craig McDonald S 6-2 199 So. Minneapolis, MN (-5)

26 Tony Hunley Jr. CB 5-9 171 So. Anniston, AL

27 Jarquez Hunter RB 5-10 210 Jr. Philadelphia, MS (+8)

28 Jackson Billings WR 5-10 198 So. Huntsville, AL (+16)

28 Hayden Brice Jack 6-3 234 Sr. Jackson, MS (+8)

30 Desmond Tisdol LB 6-0 231 Sr. Rochelle, GA (-3)

31 Powell Gordon LB 6-2 222 RFr. Auburn, AL (-6)

32 Trent Mason WR 6-1 191 So. Lakeland, FL (+4)

32 Wesley Steiner LB 6-0 239 Sr. Warner Robins, GA (+2)

33 Camden Etheredge TE 6-0 212 RFr. Leeds, AL (+8)

33 Mosiah Nasili-Kite DL 6-2 288 Sr. Pittsburg, CA

35 Justin Jones RB 6-1 210 Jr. Bessemer, AL (+15)

36 Luke Reebals RB 5-10 187 RFr. Birmingham, AL (+5)

36 Jaylin Simpson CB 6-1 177 Sr. Brunswick, GA (-1)

37 Marquise Gilbert S 6-2 186 Jr. Daytona Beach, FL (+8)

37 Daniel Perez P 5-11 202 RFr. Brentwood, TN (+19)

38 Alex McPherson K 5-9 157 RFr. Fort Payne, AL (+7)

39 Dylan Brooks Jack 6-4 245 So. Roanoke, AL (+13)

39 Marshall Meyers P 5-7 213 So. Opelika, AL (+8)

42 Kyle Vaccarella LS 6-3 227 So. Fairfield, CT (+1)

43 Kameron Brown LB 6-0 244 Jr. Sugar Hill, GA (+6)

44 Sean Jackson RB 5-9 233 So. Trussville, AL (+3)

45 Paul Thompson Jr. S 6-0 199 RFr. Hoover, AL (+4)

46 Jake Levant LB 6-1 233 Jr. Vestavia Hills, AL (+9)

47 Grant Hidalgo TE 6-5 233 So. Orlando, FL (-9)

47 Mac McClinton S 5-8 180 RFr. Montgomery, AL

50 Jalil Irvin OL 6-3 320 Sr. Stone Mountain, GA (+7)

50 Marcus Harris DL 6-3 294 Sr. Montgomery, AL

52 Dillon Wade OL 6-4 296 Jr. Houston, TX

52 Wilky Denaud DL 6-3 275 TFr. Stuart, FL

53 Gunner Britton OL 6-6 305 Sr. Conway, SC

54 Tate Johnson OL 6-4 295 Jr. LaGrange, GA (+10)

55 Bradyn Joiner OL 6-2 341 TFr. Anniston, AL

56 E.J. Harris OL 6-5 324 RFr. Auburn, AL (+12)

56 Stephen Johnson DL 6-3 341 TFr. Fayetteville, GA

58 Tobechi Okoli DL 6-5 274 So. Kansas City, MO (+13)

61 Reed Hughes LS 6-1 229 So. Conway, AK (-2)

62 Kameron Stutts OL 6-5 339 Sr. Killen, AL

64 Cort Bradley OL 6-3 290 So. Auburn, AL (-3)

66 Avery Jones OL 6-4 302 Sr. Havelock, NC

67 Jacob Quattlebaum LS 6-1 234 Sr. Enterprise, AL (+5)

69 Colby Smith OL 6-8 340 So. Reidsville, NC (+16)

72 Izavion Miller OL 6-5 313 Jr. Memphis, TN

74 Garner Langlo OL 6-6 297 So. Inverness, FL (-3)

75 Connor Lew OL 6-3 278 TFr. Kennesaw, GA

76 Clay Wedin OL 6-5 306 TFr. Valrico, FL

*77 Jeremiah Wright OL 6-5 345 Jr. Selma, AL (+10)

78 Evan Richards OL 6-4 309 RFr. Cullman, AL (-4)

82 Jake Kruse WR 5-10 179 RFr. Helena, AL (+9)

83 Colby Stafford WR 5-11 176 TFr. Mobile, AL

84 Micah Riley-Ducker TE 6-5 238 RFr. Omaha, NE (-20)

85 Tyler Fromm TE 6-5 239 Sr. Warner Robins, GA (-4)

86 Luke Deal TE 6-5 256 Sr. Greenwood, SC (-1)

87 Brandon Frazier TE 6-7 271 Sr. McKinney, TX (+9)

89 Whit Johnson WR 5-11 179 RFr. Centre, AL (-14)

90 Enyce Sledge DL 6-2 304 RFr. Monroe, LA (-11)

*91 Zykeivous Walker DL 6-4 292 Jr. Ellaville, GA (-12)

91 Oscar Chapman P 6-3 204 Sr. Adelaide, Australia (+2)

92 Lawrence Johnson DL 6-2 299 Sr. Fort Wayne, IN

93 Joe Frazier Jr. DL 5-11 264 RFr. Auburn, AL

93 Evan McGuire K 6-5 221 So. Alabaster, AL (-2)

94 Godwin Owolabi DL 6-2 297 So. Tuskegee, AL (-3)

96 Garrison Walker DL 6-1 195 Jr. Toccoa, GA (+7)

97 Justin Rogers DL 6-3 340 Jr. Detroit, MI

99 Jayson Jones DL 6-6 339 Jr. Calera, AL (+11)

* denotes number change

(+/-) — change in weight from last spring