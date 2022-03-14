 AuburnSports - Practice highlights
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{{ timeAgo('2022-03-14 17:29:45 -0500') }} football Edit

Practice highlights

Bryan Matthews • AuburnSports
Senior Editor
@BMattAU

Video highlights of the open portion of spring practice on Monday.

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