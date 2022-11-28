Players and media react to Hugh Freeze hiring
Auburn has its guy in Liberty Coach Hugh Freeze
Freeze compiled a 34-15 record in his four seasons in Lynchburg and is 76-47 overall as a head coach.
Here are how some of Auburn’s current and former players are reacting to the news along with national media:
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