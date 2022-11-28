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{{ timeAgo('2022-11-28 15:42:55 -0600') }} football Edit

Players and media react to Hugh Freeze hiring

Henry Patton • AuburnSports
Intern
@Henry_patton23

Auburn has its guy in Liberty Coach Hugh Freeze

Freeze compiled a 34-15 record in his four seasons in Lynchburg and is 76-47 overall as a head coach.

Here are how some of Auburn’s current and former players are reacting to the news along with national media:

This story will continue to be updated.

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