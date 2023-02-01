PHNjcmlwdD4KICAoZnVuY3Rpb24odyxkLHMsbCxpKXsKICAgICAgICBpZiAo
d2luZG93Ll9kaWRBc3luY0luamVjdEdvb2dsZVRhZ01hbmFnZXIpIHJldHVy
bjsKICAgICAgICB3W2xdPXdbbF18fFtdO3dbbF0ucHVzaCh7J2d0bS5zdGFy
dCc6CiAgICAgICAgbmV3IERhdGUoKS5nZXRUaW1lKCksZXZlbnQ6J2d0bS5q
cyd9KTt2YXIgZj1kLmdldEVsZW1lbnRzQnlUYWdOYW1lKHMpWzBdLAogICAg
ICAgIGo9ZC5jcmVhdGVFbGVtZW50KHMpLGRsPWwhPSdkYXRhTGF5ZXInPycm
bD0nK2w6Jyc7ai5hc3luYz10cnVlO2ouc3JjPQogICAgICAgICdodHRwczov
L3d3dy5nb29nbGV0YWdtYW5hZ2VyLmNvbS9ndG0uanM/aWQ9JytpK2RsKycm
Z3RtX2F1dGg9JysnS2hINmhlQ3BvV0pVSG5xVnpkRWE3dycrCiAgICAgICAg
JyZndG1fcHJldmlldz0nKydlbnYtMScrJyZndG1fY29va2llc193aW49eCc7
Zi5wYXJlbnROb2RlLmluc2VydEJlZm9yZShqLGYpOwogICAgICAgIHdpbmRv
dy5fZGlkQXN5bmNJbmplY3RHb29nbGVUYWdNYW5hZ2VyID0gdHJ1ZTsKICAg
ICAgfSkod2luZG93LGRvY3VtZW50LCdzY3JpcHQnLCdkYXRhTGF5ZXInLCdH
VE0tTUY2UFhYQycpOwo8L3NjcmlwdD4KPG5vc2NyaXB0Pgo8aWZyYW1lIGhl
aWdodD0nMCcgc3JjPSdodHRwczovL3d3dy5nb29nbGV0YWdtYW5hZ2VyLmNv
bS9ucy5odG1sP2lkPUdUTS1NRjZQWFhDJmFtcDtndG1fYXV0aD1LaEg2aGVD
cG9XSlVIbnFWemRFYTd3JmFtcDtndG1fcHJldmlldz1lbnYtMSZhbXA7Z3Rt
X2Nvb2tpZXNfd2luPXgnIHN0eWxlPSdkaXNwbGF5Om5vbmU7dmlzaWJpbGl0
eTpoaWRkZW4nIHdpZHRoPScwJz48L2lmcmFtZT4KPC9ub3NjcmlwdD4KCgo=
PGRpdiBjbGFzcz0ncmEtY29udGFpbmVyIGRpc3Ryb19hZCc+CjxkaXYgY2xh
c3M9J3ZpZGVvLWFkLXdyYXBwZXInPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0nLy9j
LmpzcmRuLmNvbS9zL2NzLmpzP3A9MjI1NDYnIHR5cGU9J3RleHQvamF2YXNj
cmlwdCc+PC9zY3JpcHQ+CjxkaXYgY2xhc3M9J3ZpZGVvLWNvbnRhaW5lcicg
aWQ9J2RzX2RlZmF1bHRfYW5jaG9yJz48L2Rpdj4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
{{ timeAgo('2023-02-01 12:24:22 -0600') }}
football
Edit
Autry a huge start to '25 class
Bryan Matthews
•
AuburnSports
Senior Editor
AUBURN | Auburn's 2025 class couldn't have gotten off to a better start.
Opelika (Ala.) High defensive lineman Malik Autry committed to the Tigers Wednesday.
In addition to Auburn, the sophomore already had offers from Georgia, LSU, Michigan, Kentucky, Louisville and Georgia Tech.
While he's not currently ranked, the 6-foot-6 and 280 pound Autry is expected to be one of the top overall prospects in the state of Alabama for the 2025 class.
Autry grew up an Auburn fan, attending Saturday's Junior Day and last summer's Big Cat Weekend along with a number of games at Jordan-Hare Stadium.
Auburn joins Georgia and Alabama as the only schools in the SEC with a 2024 commitment.
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0idW5kIiBkaXI9
Imx0ciI+MTAwJSDwn5CFIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20v
RExDb2FjaEdhcnJldHQ/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QERMQ29hY2hH
YXJyZXR0PC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0NvYWNo
S2luZ1dpbGw/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QENvYWNoS2luZ1dpbGw8
L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vQ29hY2hIdWdoRnJl
ZXplP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBDb2FjaEh1Z2hGcmVlemU8L2E+
IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vQXVidXJuRm9vdGJhbGw/
cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QEF1YnVybkZvb3RiYWxsPC9hPiA8YSBo
cmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2hhc2h0YWcvV0RFP3NyYz1oYXNo
JmFtcDtyZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij4jV0RFPC9hPiA8YSBocmVmPSJo
dHRwczovL3QuY28vazdObGhmUEZPNyI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tL2s3Tmxo
ZlBGTzc8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgTWFsaWsgQXV0cnkg8J+UjCAoQE1hbGlr
QXV0cnkpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vTWFsaWtBdXRy
eS9zdGF0dXMvMTYyMDg0NDQ2MjMwOTI0NDkyOD9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVF
dGZ3Ij5GZWJydWFyeSAxLCAyMDIzPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlw
dCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lk
Z2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9k
aXY+Cgo=