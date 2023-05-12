News More News
{{ timeAgo('2023-05-12 12:54:50 -0500') }} football Edit

JUCO OL recaps Auburn visit

Caleb Jones • AuburnSports
Staff
@CalebJ_Rivals
Originally from Helena, Ala.

Auburn hosted a massive offensive lineman Thursday and Friday.

Markel Bell, who's a JUCO player out of Holmes Community College in Goodman, Mississippi, made the trip to Auburn this week. It went well for the 6-foot-9 lineman.

"Definitely a beautiful campus," Bell said. "I love the staff, I love what they’re doing here."

Markel Bell visited Auburn this week.
Markel Bell visited Auburn this week. (Caleb Jones | AuburnSports.com)

Bell, who's originally from Cleveland, Mississippi, is being recruited by Auburn as a tackle. With its many additions on the offensive line over the offseason, there's not a defined depth chart and no one's locked down a starting role.

The next step for Bell is to visit at least two other schools, Mississippi State and Ole Miss. He might visit a fourth program toward the end of the month, but nothing has been set in stone.

Bell is hoping to have a decision toward the end of May.

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}