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JUCO forward commits to Auburn

Henry Patton • AuburnSports
Intern
@Henry_patton23

Auburn added its second junior college commitment of the class when forward Addarin Scott committed to Auburn.

The 6-foot-9 forward that spent two seasons at Navarro Junior College averaged 9.2 points and 6.8 rebounds on 53 percent shooting last season.

Auburn was looking for additional depth in the front court and it has found it with Scott, a guy that can come in and develop behind Jaylin Williams and Johni Broome.


JUCO forward Addarin Scott announced his commitment to Auburn on Friday
JUCO forward Addarin Scott announced his commitment to Auburn on Friday (Auburn Athletics)

"They want me to come in and play the four and five," Scott said. "Get better – really just help the team and develop my game.”

Scott, originally from Dallas, Tx., chose Auburn over South Florida.

Scott will be the fifth newcomer on Auburn's roster joining Aden Holloway, Denver Jones, Chaney Johnson and Chad Baker-Mazara.

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