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JUCO DL commits to Tigers

Caleb Jones • AuburnSports
Staff
@CalebJ_Rivals
Originally from Helena, Ala.

It's a hat-trick Tuesday for Auburn football.

The Tigers got their third commitment of the day on Tuesday afternoon, when JUCO defensive lineman Quientrail Jamison-Travis committed to Auburn.

"I want to thank all the coaches who took time out their day to recruit me," Jamison-Travis said. "With that being said, I will be taking my talents and education to [Auburn University]."

Quientrail Jamison-Travis is Auburn's latest commit.
Quientrail Jamison-Travis is Auburn's latest commit. (Iowa Western C.C. Athletics)

Jamison-Travis is the third JUCO transfer to commit to Auburn and the second along the defensive line. Tight end Rivaldo Fairweather committed on Sunday and Elijah McAllister committed earlier Tuesday morning.

The 6-foot-4 defensive lineman is rated as the No. 32 player nationally and is out of Iowa Western Community College.

In three seasons for the Reivers, Jamison-Travis totaled 102 tackles, 21.5 tackles for loss, and 11.5 sacks.

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