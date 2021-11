Future Tiger Tracker: McPherson sets state record

It's November, which means high school football playoffs are about to commence. As teams gear up for a chance to make a run at a state title, here's how some of Auburn's commits performed last week, with one etching their name into the record books.

Alex McPherson is rated as the No. 1 kicker in the nation. (Christian Clemente/AuburnSports.com)

Alex McPherson — K McPherson etched his way into the Alabama high school football record books on Friday. The No. 1-rated kicker in the nation nailed a 61-yard field goal in Fort Payne’s 32-7 victory over North Jackson.

PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5Tb3JyeSBmb3IgYmVhdGluZyB5b3VyIHJlY29yZCA8YSBocmVmPSJo dHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL01jUGhlcnNvbl9FdmFuP3JlZl9zcmM9dHdz cmMlNUV0ZnciPkBNY1BoZXJzb25fRXZhbjwvYT4g8J+YiSBJIGNvdWxkbuKA mXQgZG8gYW55IG9mIHdoYXQgSSBkbyB3aXRob3V0IGEgZ3JlYXQgc25hcCBm cm9tIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vc2F3eWVyX2J1cnQ/ cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QHNhd3llcl9idXJ0PC9hPiBhbmQgYSBn cmVhdCBob2xkIGZyb20gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9E YXhWYXJuYWRvcmU/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QERheFZhcm5hZG9y ZTwvYT4gYW5kIHRoZSBibG9ja3MgZnJvbSBteSBsaW5lISEgVGhpcyBzdGF0 ZSByZWNvcmQgaXMgZm9yIGFsbCBvZiB1cyEhIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8v dHdpdHRlci5jb20vaGFzaHRhZy9LQUM/c3JjPWhhc2gmYW1wO3JlZl9zcmM9 dHdzcmMlNUV0ZnciPiNLQUM8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9D ZWhFcFR3cHRpIj5waWMudHdpdHRlci5jb20vQ2VoRXBUd3B0aTwvYT48L3A+ Jm1kYXNoOyBBbGV4IE1jUGhlcnNvbiAoQEFsZXhNYzgzKSA8YSBocmVmPSJo dHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0FsZXhNYzgzL3N0YXR1cy8xNDU1MTU0NTk3 Mzc5NTc1ODA4P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPk5vdmVtYmVyIDEsIDIw MjE8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6 Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1 dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==

That field goal set the record for longest made field goal in Alabama high school history from snap and hold. The historic kick surpassed the previous record by one yard, which was set by a familiar face to McPherson: his brother, Evan, who currently kicks in the NFL for the Cincinnati Bengals.

Holden Geriner — QB Benedictine dominated Islands High School, with a 58-13 victory to finish out the season with an 8-2 record. Geriner completed 58% of his passes, going 15-for-26 for 190 yards passing with three passing touchdowns. He also added a rushing touchdown in the win.

Damari Alston — RB Once again, Alston was his teams leader in yards rushing, accounting for nearly half of the teams total yards rushing. Alston recorded 111 yards rushing on six carries, scoring two touchdown's in Fairfield Prep's 49-7 win over Tri-Cities.

Kobi Albert — WR/S Albert played a key role on offense and special teams in Fairfield’s 34-19 win over Central. He had four receptions for 51 yards receiving on the offensive side of the ball. His big moment in the game was an 84-yard kickoff return for a touchdown. Through nine games, he’s put together quite the season.

PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5SZWd1bGFyIFNlYXNvbiBTdGF0czo8YnI+KDkgR2FtZXMpPGJyPjM3 IHRhY2tsZXMgPGJyPjQgSW50IDxicj4yNyBDYXRjaGVzPGJyPjEwOTQgWWFy ZHMgIDxicj4xNyB0b3VjaGRvd25zPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVy LmNvbS9EZXhQcmVwcz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5ARGV4UHJlcHM8 L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vQXVidXJuRm9vdGJh bGw/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QEF1YnVybkZvb3RiYWxsPC9hPiA8 YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0RhcnJlblVzY2hlckFVP3Jl Zl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBEYXJyZW5Vc2NoZXJBVTwvYT4gPGEgaHJl Zj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9GYWlyZmllbGRfRkI/cmVmX3NyYz10 d3NyYyU1RXRmdyI+QEZhaXJmaWVsZF9GQjwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6 Ly90d2l0dGVyLmNvbS9oYXNodGFnL1dhckVhZ2xlP3NyYz1oYXNoJmFtcDty ZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij4jV2FyRWFnbGU8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0 dHBzOi8vdC5jby8zdWpQMFg2aXRYIj5waWMudHdpdHRlci5jb20vM3VqUDBY Nml0WDwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBLb2JpIOKAnEpFVOKAnSBBbGJlcnQgKEBl X2pha29iaSkgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9lX2pha29i aS9zdGF0dXMvMTQ1NDg0MDUxNzM2MDAzMzc5Mj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVF dGZ3Ij5PY3RvYmVyIDMxLCAyMDIxPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlw dCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lk Z2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9k aXY+Cgo=

Jay Fair — WR Fair recorded one catch for nine yards in Rockwall-Heath’s 49-27 win over Tyler Legacy. The catch pushed Fair over the 700 yards receiving mark on the season, though. He needs just one more touchdown to set the school record for receiving touchdowns.

Micah Riley-Ducker — TE Bellevue West won by a large margin in its first round of the Nebraska Class A Playoffs, with a 63-26 victory over Papillion-LaVista. Riley-Ducker had three receptions for 12 yards receiving and added a touchdown in the win.

Drew Bobo — OL Although Auburn High lost to IMG Academy 27-17, Bobo still produced some highlight-worthy plays.

PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0idW5kIiBkaXI9 Imx0ciI+LjxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vRHJld0JvYm8z P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBEcmV3Qm9ibzM8L2E+IDxhIGhyZWY9 Imh0dHBzOi8vdC5jby9KZzRQMHIxTzNzIj5odHRwczovL3QuY28vSmc0UDBy MU8zczwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL3h1VW50UFB0NEkiPnBp Yy50d2l0dGVyLmNvbS94dVVudFBQdDRJPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IEplcmVs bCBSdXNoaW4gKEBqZXJlbGxydXNoaW5fKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3 aXR0ZXIuY29tL2plcmVsbHJ1c2hpbl8vc3RhdHVzLzE0NTQzMjM4NTA1NTMw NTMxODc/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+T2N0b2JlciAzMCwgMjAyMTwv YT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3Bs YXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04 Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK

Powell Gordon — LB The stat sheet had Gordon's name in several categories last week against IMG Academy. Gordon had seven tackles, 1.5 sacks, three tackles for loss, a forced fumble and a touchdown reception.

PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5BdWJ1cm4gZm9yY2VzIGEgdHVybm92ZXIgYW5kIG1ha2VzIGl0IGNv dW50IHRvIHRha2UgYSA3LTAgbGVhZCBvbiBJTUcuIEF1YnVybiBjb21taXQg UG93ZWxsIEdvcmRvbiBvbiB0aGUgZ3JhYiDwn5GAIDxhIGhyZWY9Imh0dHBz Oi8vdC5jby8zZkNxcUlSc3VUIj5waWMudHdpdHRlci5jb20vM2ZDcXFJUnN1 VDwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBKb2huIEdhcmNpYSwgSnIuIChASm9obkdhcmNp YV9KcikgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9Kb2huR2FyY2lh X0pyL3N0YXR1cy8xNDU0MjM4Mjc5MTYzOTA4MTAwP3JlZl9zcmM9dHdzcmMl NUV0ZnciPk9jdG9iZXIgMzAsIDIwMjE8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2Ny aXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93 aWRnZXRzLmpzIiBja

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5BdWJ1cm4gSGlnaCB3aXRoIHRoZSBwaWNrISA8YSBocmVmPSJodHRw czovL3QuY28vNG12cEtROGJaWiI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tLzRtdnBLUThi Wlo8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgT0EgTmV3cyBQcmVwcyAoQG9hbmV3c3ByZXBz KSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL29hbmV3c3ByZXBzL3N0 YXR1cy8xNDU0MjM3Mzc1NjAxNzc4Njk5P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0Znci Pk9jdG9iZXIgMzAsIDIwMjE8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFz eW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRz LmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4K Cg==