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Auburn adds second '26 commit

Caleb Jones • AuburnSports
Staff
@CalebJ_Rivals
Originally from Helena, Ala.

Auburn just added a second player to its 2026 class.

Denairius Gray, the No. 90 player in the nation for his class, committed to Auburn Monday. He's the second member of the class, joining offensive lineman Kail Ellis.

With Gray's commitment, Auburn's 2026 class is up to No. 9 in the nation.

Denairius Gray has committed to Auburn.
Denairius Gray has committed to Auburn. (Rivals.com)
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Gray, 6-foot-1 and 170 pounds, is out of Hollywood, Fla., where he attends Chaminade Madonna High School. In two seasons at the high school level, Gray's tallied 81 receptions for 1,124 yards receiving and 25 touchdowns.

He held nearly 25 offers from programs across Power Five conferences, with Florida State, Georgia, LSU and Miami among the schools that had offered Gray.

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