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VIDEO: Hugh Freeze Press Conference

Jay G. Tate • AuburnSports
Publisher
@JayGTate
Living the dream in Montgomery, Ala.

Auburn coach Hugh Freeze spent a good 30 minutes talking about his expectations for spring ball, but also dives into several ancillary topics including Lane Kiffin's tweets about Derrick Nix, his disdain for "casual" and how open the QB race really is.

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