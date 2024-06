AUBURN | With 10 weeks until the season opener, Auburn has released its roster for the fall.

Below, the entire roster is listed with all the newcomers, number changes and weight gains or losses.

FULL 2024 FALL ROSTER

0 Keionte Scott CB 6-0, 192 Sr. San Diego, CA (+11)

1 Jerrin Thompson S 6-0, 185 Sr. Lufkin, TX (-2)

1 Payton Thorne QB 6-2, 203 Sr. Naperville, IL (+3)

3 Laquan Robinson S 6-1, 204 Jr. Greenville, AL (+6)

3 Perry Thompson WR 6-3, 222 TFr. Foley, AL

4 Camden Brown WR 6-3, 200 Jr. Monroe, LA (+5)

4 Kayin Lee CB 5-11, 181 So. Ellenwood, GA (+9)

5 Terrance Love S 6-2, 220 So. Atlanta, GA (-2)

5 KeAndre Lambert-Smith WR 6-1, 182 Sr. Norfolk, VA

6 Bryce Cain WR 5-10, 150 TFr. Mobile, AL (-3)

6 Austin Keys LB 6-2, 247 Sr. Taylorsville, MS (+15)

8 Cam Coleman WR 6-3, 197 TFr. Phenix City, AL (+9)

8 Antonio Kite CB 6-0, 175 So. Anniston, AL (-1)

9 Eugene Asante LB 6-1, 219 Sr. Alexandria, VA (+2)

10 Caleb Burton III WR 5-11, 174 So. Austin, TX (+1)

10 Amaris Williams DL 6-2, 269 TFr. Fayetteville, NC (+16)

11 Jamonta Waller BUCK 6-0, 243 TFr. Picayune, MS (-4)

11 Walker White QB 6-3, 225 TFr. Little Rock, AR (+5)

12 Holden Geriner QB 6-3, 205 So. Savannah, GA (-5)

12 Dorian Mausi Jr. LB 6-1, 234 Sr. Detroit, MI

13 Rivaldo Fairweather TE 6-4, 252 Sr. Lauderhill, FL (+2)

13 T.J. Lindsey DL 6-3, 294 TFr. Little Rock, AR (+19)

14 Robert Lewis WR 5-10, 188 Sr. Covington, GA (+10)

14 Tyler Scott CB 6-1, 199 RFr. Austell, GA (-5)

15 Hank Brown QB 6-4, 208 RFr. Nashville, TN (+3)

15 Keldric Faulk DL 6-6, 288 So. Highland Home, AL (+7)

16 Demarcus Riddick LB 6-2, 217 TFr. Clanton, AL (-1)

16 Malcolm Simmons WR 6-0, 179 TFr. Montgomery, AL

17 Rico Walker TE 6-2, 246 So. Hickory, NC (-4)

17 Robert Woodyard LB 6-0, 220 So. Mobile, AL (-3)

18 Kaleb Harris S 6-1, 201 TFr. Bessemer, AL (+5)

18 Sam Jackson V WR 5-10, 187 Sr. Chicago, IL (+1)

19 Jackson Barkley QB 6-2, 206 Jr. Marietta, GA (+6)

19 Sylvester Smith S 6-0, 192 RFr. Munford, AL (+5)

20 John Colvin QB 6-3, 184 RFr. Birmingham, AL (-5)

20 JC Hart CB 6-2, 199 RFr. Loachapoka, AL (-4)

21 Brian Battie RB 5-7, 168 Sr. Sarasota, FL

21 Caleb Wooden S 6-1, 192 Jr. Lawrenceville, GA (+4)

22 Damari Alston RB 5-9, 209 Jr. Atlanta, GA (-1)

22 Isaiah Raikes DL 6-1, 323 Sr. Woodbury, NJ

23 Jeremiah Cobb RB 5-11, 196 So. Montgomery, AL (+4)

*23 Jay Crawford CB 5-11, 179 TFr. Atlanta, GA (+7)

24 Keyron Crawford BUCK 6-4, 245 Memphis, TN

25 Champ Anthony CB 5-11, 182 Jr. Fort Worth, TX (+8)

25 Cole Gamble RB 6-0, 208 TFr. Birmingham, AL

26 Christian Burnette RB 5-11, 199 RFr. Mobile, AL (+18)

26 A’Mon Lane-Ganus S 5-10, 179 TFr. Columbiana, AL

27 Jarquez Hunter RB 5-10, 209 Sr. Philadelphia, MS

27 Mac McClinton S 5-8, 183 So. Montgomery, AL (+1)

28 Camden Etheredge TE 6-0, 214 So. Leeds, AL (-9)

28 Kensley Louidor-Faustin S 5-11, 177 TFr. Naples, FL (+11)

29 C.J. Johnson S 6-2, 198 RFr. Houston, TX (-2)

31 Joe Phillips BUCK 6-2, 251 TFr. Shorter, AL (+11)

32 Cade Carlson CB 6-1, 186 TFr. Eads, TN

33 D.J. Barber LB 5-11, 226 TFr. Birmingham, AL (+7)

33 Towns McGough K/P 6-0, 191 TFr. Auburn, AL (+5)

35 Justin Jones RB 6-1, 209 Jr. Bessemer, AL (+4)

35 Jalen McLeod BUCK 6-1, 235 Sr. Washington, DC (+7)

36 Antwon Fegans Jr. S 6-1, 197 Jr. Oxford, AL

37 Rod Elston CB 5-9, 187 So. Anniston, AL (-3)

37 Gabe Russo P/K 6-0, 218 RFr. Montgomery, AL (-16)

38 Alex McPherson K 5-9, 156 So. Fort Payne, AL (+6)

39 Griffin Speaks S 5-11, 180 Sr. Auburn, AL (-2)

40 Hunter Ousley TE 6-2, 224 TFr. Clanton, AL

41 Josh Cohen S 5-10, 177 Jr. Marietta, GA

42 Coleman Granberry LB 5-11, 200 RFr. Auburn, AL (+2)

43 John Martin Richter LB 6-2, 227 RFr. Vestavia Hills, AL

44 Reed Hughes LS 6-1, 233 Jr. Conway, AR (-3)

45 Darron Reed Jr. DL 6-4, 285 RFr. Columbus, GA (+3)

46 Keaton McNutt LS 5-11, 217 TFr. Newnan, GA (+8)

47 Malik Blocton DL 6-3, 291 TFr. Pike Road, AL (+10)

47 Grant Hidalgo TE 6-5, 243 Jr. Orlando, FL (+16)

*48 Paul Thompson Jr. S 6-0, 200 So. Hoover, AL (+6)

48 Eli Morton TE TFr. 6-5, 219 Sardis City, AL

52 Dillon Wade OL 6-3, 303 Sr. Houston, TX (-1)

52 William Grier McDuffie LB 6-1, 201 TFr. Birmingham, AL

54 Tate Johnson OL 6-4, 281 Jr. LaGrange, GA (-9)

55 Bradyn Joiner OL 6-2, 328 RFr. Anniston, AL (-1)

56 E.J. Harris OL 6-5, 321 So. Auburn, AL (+7)

57 Harrison Clemmer OL 6-0, 267 RFr. Birmingham, AL (+7)

58 John Henry Flatt OL 6-6, 311 TFr. Dallas, TX

59 Isaac Boulger OL 6-2, 272 TFr. Northport, AL

63 Jaden Muskrat OL 6-3, 312 Jr. Berryhill, OK (+2)

65 Seth Wilfred OL 6-5, 329 So. Las Vegas, NV (+17)

67 J.R. Buckner LS 5-10, 251 TFr. Auburn, AL

70 Favour Edwin OL 6-6, 311 TFr. McDonough, GA (+11)

71 Dylan Senda OL 6-5, 318 RFr. Livonia, MI (-2)

72 Izavion Miller OL 6-5, 301 Sr. Memphis, TN (+10)

73 Percy Lewis OL 6-7, 355 Sr. Sallis, MS

74 Ronan Chambers OL 6-5, 301 Sr. Olmstead Falls, OH

75 Connor Lew OL 6-3, 302 So. Kennesaw, GA (+9)

76 Clay Wedin OL 6-5, 286 RFr. Valrico, FL (-20)

77 Jeremiah Wright OL 6-5, 333 Jr. Selma, AL (-1)

78 DeAndre Carter OL 6-4, 345 TFr. Temecula, CA

79 Tyler Johnson OL 6-6, 320 RFr. Natchitoches, MS (+7)

80 Will Upton WR 5-9, 178 RFr. Jackson, MS (+2)

81 Greg McConico Jr. WR 5-10, 190 Sr. Montgomery, AL

82 Jake Kruse WR 5-10, 179 So. Helena, AL (-3)

83 Colby Stafford WR 5-11, 175 Jr. Mobile, AL (+3)

84 Micah Riley TE 6-5, 266 So. Omaha, NE (+10)

85 Cam’Ron King WR 6-0, 195 TFr. Ocala, FL (+13)

86 Luke Deal TE 6-5, 259 Sr. Greenwood, SC

87 Brandon Frazier TE 6-7, 262 Sr. McKinney, TX (+10)

89 Dylan Gentry WR 5-9, 151 TFr. Phenix City, AL (+3)

90 Austin Chambers DL 6-1, 263 TFr. Madison, AL

91 Oscar Chapman P 6-3, 211 Sr. Adelaide, Australia (+10)

91 Zykeivous Walker DL 6-4, 291 Jr. Ellaville, GA (+7)

92 Trill Carter DL 6-0, 299 Sr. Cordele, GA (+12)

93 Joe Frazier Jr. DL 6-0, 281 So. Auburn, AL (+10)

95 Gage Keys DL 6-4, 291 Jr. Hilliard, OH (+12)

96 Philip Blidi DL 6-3, 284 Sr. Trenton, NJ

97 Quientrail Jamison-Travis DL 6-4, 293 Jr. Minneapolis, MN (-7)

99 Jayson Jones DL 6-6, 355 Sr. Calera, AL (+15)

* denotes number change

(+/-) — change in weight from last spring

newcomers and +/- 10 weight change in bold