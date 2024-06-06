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JuJu Lewis camp highlights

Bryan Matthews • AuburnSports
Senior Editor
@BMattAU

Highlights of 5-star QB JuJu Lewis leading Carrollton to the championship of Auburn's 7-on-7 camp.

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