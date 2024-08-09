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VIDEO: Hugh Freeze Press Conference
Jay G. Tate
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AuburnSports
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Living the dream in Montgomery, Ala.
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Auburn head coach Hugh Freeze sits down to discuss his team after one week of fall camp. He's got some names to drop — including Isaiah Raikes, JC Hart, Antonio Kite and some ideas about who will return kicks this season.
Keionte Scott won't want to hear what Freeze says about returners ...
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