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VIDEO: Freeze Press Conference

Jay G. Tate • AuburnSports
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@JayGTate
Living the dream in Montgomery, Ala.

Auburn coach Hugh Freeze speaks openly about his approach toward portal recruiting and his plan to feature Payton Thorne as the team's quarterback next season.

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