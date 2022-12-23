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football
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Transfer OL reuniting with Montgomery
Caleb Jones
•
AuburnSports
Staff
Originally from Helena, Ala.
Hugh Freeze got another one.
Auburn grabbed its third transfer commit of the early signing period on Wednesday, when former Tulsa offensive lineman
Dillon Wade elected to transfer to Auburn. Wade took an official visit over the weekend and was one of the final visitors to leave.
"I’ve heard the culture around here is really amazing," Wade said. "I like that. And also, Auburn-Alabama. Ever since I was a kid, Auburn’s been a school of interest and as I’ve gotten older, the opportunity came in hand and I feel like I could make something happen here."
Dillon Wade committed to Auburn on Sunday. (Dillon Wade (@icey_wade) | Twitter)
Auburn beat out USC for the offensive lineman.
Wade was coached under new offensive coordinator Phillip Montgomery while at Tulsa and will reunite with him on the Plains.
Wade redshirted in 2020, played in five games the following season before starting all 12 at left tackle in 2022. He had a 65.1 run blocking and a 65.2 pass blocking grade per PFF last season.
Certain data provided by STATS, LLC
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