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Practice highlights 2-27

Bryan Matthews • AuburnSports
Senior Editor
@BMattAU

Video highlights of Auburn's first spring practice on Monday afternoon.

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