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WATCH: Bruce Pearl speaks at Auburn's AMBUSH event

Christian Clemente • AuburnSports
Staff
@CClemente__

Auburn head basketball coach Bruce Pearl talks at Auburn's AMBUSH alumni event in Auburn.

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