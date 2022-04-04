 AuburnSports - VIDEO: Practice highlights
News More News
{{ timeAgo('2022-04-04 17:45:46 -0500') }} football Edit

VIDEO: Practice highlights

Bryan Matthews • AuburnSports
Senior Editor
@BMattAU

Video highlights of the media portion of Auburn's practice on Monday afternoon.

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}