 AuburnSports - VIDEO: Practice highlights
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VIDEO: Practice highlights

Bryan Matthews • AuburnSports
Senior Editor
@BMattAU

Video highlights from the open media portion of Auburn's Monday practice.

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