 AuburnSports - Video: Practice highlights 8/17
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Video: Practice highlights 8/17

Bryan Matthews • AuburnSports
Senior Editor

Video highlights from the open media portion of Auburn's practice on Tuesday, Aug. 17.

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