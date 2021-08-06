 AuburnSports - VIDEO: More Friday footage
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VIDEO: More Friday footage

Jay G. Tate • AuburnSports
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@JayGTate
Living the dream in Montgomery, Ala.

A solid 10 minutes of more or less raw footage from Auburn's first fall practice of 2021.

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