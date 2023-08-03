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VIDEO: Hugh Freeze's first fall press conference

Jay G. Tate • AuburnSports
Publisher
@JayGTate
Living the dream in Montgomery, Ala.

Auburn coach Hugh Freeze said this is "the most uncomfortable camp I'm going into" due to so many new players taking the field Thursday for the first time in an Auburn uniform.

This is going to be a fun season — and it starts today.

Full video included.

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