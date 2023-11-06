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VIDEO: Hugh Freeze previews Arkansas

Jay G. Tate • AuburnSports
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@JayGTate
Living the dream in Montgomery, Ala.

Auburn coach Hugh Freeze spends 21 minutes reviewing his team's game at Vanderbilt, reveals what Payton Thorne said after throwing that Pick Six and acknowledges that he's now directly involved with calling plays.

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