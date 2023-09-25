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VIDEO: Freeze's Press Conference

Jay G. Tate • AuburnSports
Publisher
@JayGTate
Living the dream in Montgomery, Ala.

Coach Hugh Freeze offers some candid takes on the Tigers' troubles at Texas A&M last week and looks ahead to a massive challenge this weekend against UGA.

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