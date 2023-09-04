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VIDEO: Freeze Press Conference (Cal '23)

Jay G. Tate • AuburnSports
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@JayGTate
Living the dream in Montgomery, Ala.

Auburn coach Hugh Freeze spent 24 minutes speaking with reporters ahead of the Tigers' trip to California. He was generally satisfied with many elements of the win against UMass, but missed alignments and some bad decisions from Payton Thorne clearly have captured his attention.

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