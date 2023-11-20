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VIDEO: Freeze Press Conference

Jay G. Tate • AuburnSports
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@JayGTate
Living the dream in Montgomery, Ala.

Hugh Freeze talks about experiencing extreme disappointment due to the NMSU loss and looking ahead toward an important game against Alabama.

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