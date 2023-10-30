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VIDEO: Freeze Press Conference

Jay G. Tate • AuburnSports
Publisher
@JayGTate
Living the dream in Montgomery, Ala.

Auburn coach Hugh Freeze spent 21 minutes discussing his team's win against MSU and then looks ahead to the Vandy game. He also offers a pointed take on folks who complain about the Tigers' offensive "difficulties" during the second half last week.

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