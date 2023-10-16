News More News
ago football Edit

VIDEO: Freeze Press Conference

Jay G. Tate • AuburnSports
Publisher
@JayGTate
Living the dream in Montgomery, Ala.

Coach Hugh Freeze spent a good 15 minutes discussing his team's disappointing performance at LSU, his emotions returning to Ole Miss (again) and what his offense will look like once he gets a full complement of players.

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}