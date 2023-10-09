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VIDEO: Freeze Press Conference

Jay G. Tate • AuburnSports
Publisher
@JayGTate
Living the dream in Montgomery, Ala.

Coach Hugh Freeze talks about what the team accomplished during the off week, his need to give Payton Thorne "a better tool box," and the advice he gleaned from former Ole Miss coach Johnny Vaught regarding games against LSU.

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