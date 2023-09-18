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VIDEO: Freeze Press Conference

Jay G. Tate • AuburnSports
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@JayGTate
Living the dream in Montgomery, Ala.

Auburn coach Hugh Freeze discusses the loss of nickel Keointe Scott, some odd play-calling decisions from the Samford game and more!

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