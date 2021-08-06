 AuburnSports - VIDEO: First practice 8/6
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VIDEO: First practice 8/6

Bryan Matthews • AuburnSports
Senior Editor

Video highlights from Auburn's first practice on Friday featuring the veteran players.

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