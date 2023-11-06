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VIDEO: Bruce Pearl previews Baylor

Jay G. Tate • AuburnSports
Publisher
@JayGTate
Living the dream in Montgomery, Ala.

Bruce Pearl spends time discussing his team ahead of the trip to Sioux Falls and the SHOWDOWN with the Baylor Bears.

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