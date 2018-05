AUBURN | Auburn updated its official roster Tuesday with new weights for the first time since before the start of the 2017 season. Several players made significant gains or losses including Big Kat Bryant, who has added close to 30 pounds, and Calvin Ashley, who has lost nearly 30.

Check below for a full update with (+/-) on changes in weight.

16 QB Devin Adams 6-3, 239, Sr. (-5)

15 QB Wil Appleton 5-11, 199, RFr. (+3)

70 OL Calvin Ashley 6-6, 322, RFr. (-28)

16 DB Malcolm Askew 5-11, 192, RFr. (+10)

48 LB Montavious Atkinson 6-1, 219, Sr. (+1)

5 RB Devan Barrett 6-0, 196, So. (+11)

52 OL Nick Brahms 6-3, 304, RFr. (+28)

33 LB K.J. Britt 6-0, 228, So. (-11)

22 DB John Broussard Jr. 5-11, 181, Jr. (+9)

5 DL Derrick Brown 6-5, 325, Jr. (+9)

65 OL/TE Tucker Brown 6-3, 289, Sr. (+1)

1 Buck Big Kat Bryant 6-5, 253, So. (+29)

80 TE Sal Cannella 6-5, 232, Jr. (+4)

26 K Anders Carlson 6-5, 210, RFr. (+10)

67 OL Tyler Carr 6-5, 329, Jr. (+13)

47 LB Craig Carter 5-11, 194, Jr. (-4)

43 RB Cedric Chambers 5-7, 188, Jr. (+1)

91 DL Nick Coe 6-5, 282, So. (+12)

27 FB Chandler Cox 6-1, 242, Sr. (+3)

3 WR Nate Craig-Myers 6-2, 214, Jr. (+1)

45 FB Chase Cramer 5-20, 198, Jr. (-7)

3 DL Marlon Davidson 6-3, 278, Jr. (-4)

57 LB Deshaun Davis 5-11, 233, Sr. (-13)

13 DB Javaris Davis 5-10, 187, Jr. (+1)

23 WR Ryan Davis 5-9, 185, Sr. (+10)

12 DB Jamel Dean 6-2, 208, Jr. (-7)

35 LB Tanner Dean 6-3, 210, RFr. (+8)

20 DB Jeremiah Dinson 6-0, 195, Jr. (+9)

41 LB Josh French 5-11, 205, So. (-4)

53 OL Phelps Gambill 6-5, 284, RFr. (+2)

1 QB Joey Gatewood 6-5, 237, Fr. (+2)

46 DB Devin Guice 5-8, 164, So. (+4)

59 OL Brodarious Hamm 6-5, 325, RFr. (-19)

77 OL Marquel Harrell 6-3, 307, Jr. (-1)

85 TE Jalen Harris 6-4, 254, Sr. (+2)

33 WR Will Hastings 5-10, 166, Sr. (-1)

64 OL Mike Horton 6-4, 324, Jr. (+6)

4 WR/DB Noah Igbinoghene 5-11, 196, So. (+10)

92 DL Alec Jackson 6-5, 297, RFr. (+17)

11 WR Shedrick Jackson 6-0, 204, Fr. (+11)

62 DL Jaunta’vius Johnson 6-2, 326, Jr. (+2)

75 OL Trent Kelley 6-5, 298, RFr, (+18)

54 OL Kaleb Kim 6-4, 300, Jr. (+7)

89 WR Griffin King 5-10, 179, Jr. (-1)

31 K Sage Ledbetter 6-0, 182, So. (+1)

14 DB Traivon Leonard 6-0, 196, So. (+5)

56 OL Tashawn Manning 6-3, 323, RFr. (+3)

36 LB Josh Marsh 6-2, 217, Fr. (+8)

41 P Aidan Marshall 5-11, 190, So. (+27)

20 RB Asa Martin 5-11, 209, Fr. (+9)

9 RB Kam Martin 5-10, 193, Jr. (+11)

51 LB Richard McBryde 6-1, 232, Jr. (-5)

17 WR Marquis McClain 6-2, 217, So. (-9)

61 OL Ryan Meneely 6-2, 303, Jr. (-19)

32 RB Malik Miller 5-11, 216, So. (-9)

21 DB Smoke Monday 6-2, 188, Fr. (+8)

35 WR James Owens Moss 5-9, 182, So. (-2)

55 Buck T.D. Moultry 6-2, 245, So. (+5)

39 LB Robert Muschamp 6-1, 240, Jr. (-4)

18 DB Jayvaughn Myers 6-1, 187, So. (-5)

63 OL Peyton Nance 5-11, 300, RFr. (-18)

44 DL Daquan Newkirk 6-3, 306, So. (+11)

99 FB Spencer Nigh 6-0, 269, Jr. (-1)

87 WR Pace Ozmint 6-1, 184, So. (+3)

15 DB Jordyn Peters 6-1, 191, So. (+6)

45 DB Jacob Rogers 5-11, 207, So. (+2)

95 DL Dontavius Russell 6-3, 320, Sr. (+10)

72 OL Prince Micheal Sammons 6-7, 300, So. (+8)

43 K/P Ian Shannon 6-3, 236, Jr. (+14)

66 OL Bailey Sharp 6-5, 307, Jr. (+7)

47 TE John Samuel Shenker 6-3, 248, RFr. (+13)

32 DB Sam Sherrod 5-11, 199, So. (+1)

9 DB Jamien Sherwood 6-2, 207, Fr. (+7)

81 WR Darius Slayton 6-2, 190, Jr. (NC)

53 LS Clarke Smith 6-3, 233, So. (+7)

8 QB Jarrett Stidham 6-3, 215, Jr. (+1)

12 WR Eli Stove 6-0, 176, Jr. (-7)

60 LS Bill Taylor 6-3, 234, RFr. (+7)

24 DB Daniel Thomas 5-11, 208, Jr. (+5)

38 LB Barrett Tindall 6-0, 214, RFr. (+12)

37 RB C.J. Tolbert 5-7, 199, Sr. (+12)

68 OL Austin Troxell 6-6, 305, RFr. (+13)

94 DL Tyrone Truesdell 6-2, 314, So. (-24)

6 DB Christian Tutt 5-11, 195, Fr. (+10)

50 Buck Jacob von Eschenbach 6-0, 211, So. (NC)

97 DL Gary Walker 5-11, 281, Jr. (+11)

76 OL Prince Tega Wanogho 6-7, 307, Jr. (+6)

28 RB JaTarvious Whitlow 6-0, 216, RFr. (NC)

79 DL Andrew Williams 6-4, 286, Sr. (NC)

49 LB Darrell Williams 6-2, 240, Sr. (-4)

14 QB Malik Willis 6-1, 195, So. (-7)

31 LB Chandler Wooten 6-2, 231, So. (-6)