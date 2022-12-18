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Transfer TE commits

Bryan Matthews • AuburnSports
Senior Editor
@BMattAU

AUBURN | Auburn’s new staff wanted a stretch-the-filed, NFL-style tight end and found just that in Rivaldo Fairweather.

The FIU transfer committed to the Tigers Sunday.

“Auburn is my new home," said Fairweather. “It's just the culture here, the facility, the coaches. I just really love it here, and my family loves it here.”

Fairweather is Auburn's first transfer commitment for the 2023 class.
Fairweather is Auburn's first transfer commitment for the 2023 class. (Bryan Matthews/AuburnSports.com)

New AU tight ends coach Ben Aigamaua was a big part of Fairweather’s decision.

"He's a great guy; he's stayed connected with me the whole process," said Fairweather. "He showed a lot of love for me.”

Fairweather plans to enroll at Auburn Jan. 8 and go through winter workouts and spring drills. He has two years of eligibility remaining.

"It feels great, man," he said. "Happy to have my new home here, and can't wait to get here."

Originally from Lauderhill, Fla., Fairweather had 26 catches for 838 yards and five touchdowns over the last two seasons.

He finished his FIU career with a huge game catching eight passes for 152 yards including a 75-yard touchdown against Middle Tennessee.

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