News More News
premium-icon
ago football Edit

TOP 20 COUNTDOWN: No. 9 Ja'Varrius Johnson

Ja'Varrius Johnson led Auburn receivers with 493 receiving yards in 2022.
Ja'Varrius Johnson led Auburn receivers with 493 receiving yards in 2022. (Todd Van Emst/AU Athletics)
Brian Stultz • AuburnSports
Staff Writer
@brianjstultz
premium-icon
PREMIUM CONTENT

You must be a member to read the full article. Subscribe now for instant access to all premium content.

  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Members-only forums
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Predict prospect commits with FanFutureCast
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Exclusive highlights and interviews
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Exclusive coverage of Rivals Camp Series
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Breaking recruiting news
trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}