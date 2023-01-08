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Tigers gain commitment from 2023 safety

Caleb Jones • AuburnSports
Staff
@CalebJ_Rivals
Originally from Helena, Ala.

Auburn's defense keeps getting stronger.

It's already been a busy couple of days for the Tigers, but the 2023 class grew even more with the addition of safety CJ Johnson Sunday. Hugh Freeze and company have been busy with the portal, but the 2023 class didn't take much of a backseat, with the Tigers landing Tyler Scott Saturday.

Johnson's commitment on Sunday continued the momentum, as he was the third commit of the day, but the first one from the high school level.

The 3-star safety had nearly 20 offers but decided that Auburn was the place for him.

CJ Johnson committed to Auburn on Wednesday.
CJ Johnson committed to Auburn on Wednesday.

Johnson is the third safety in Auburn's 2023 class, joining Sylvester Smith and Terrance Love. Love, who is listed as a safety, may project more as a linebacker, though.

During his senior season at Paetow High School, the 6-foot-3 safety had 50 tackles, two tackles for loss and a fumble recovery.

He is listed as the No. 53 safety in the country.

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