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Tigers drop game two against Ole Miss

Henry Patton • AuburnSports
Intern
@Henry_patton23

Auburn dropped the second game of its three-game home series with Ole Miss 4-1 on Saturday.

The Tigers had their chances, but they left seven runners on base which included not scoring in the first despite having the bases loaded and only one out.

Auburn’s loan run came in the fifth inning off an Aubrie Lisenby sacrifice fly.

Auburn coach Mickey Dean
Auburn coach Mickey Dean (Jacob Taylor/Auburn Athletics)

Auburn starter Annabelle Widra was tagged for four runs in 4.2 innings of work with two runs coming in the second and fifth innings.

In relief came Emma Rolfe who allowed no runs and only one hit in 2.1 innings.

The rubber game is set to be played on Sunday at 1 p.m. CT on ESPN plus.

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