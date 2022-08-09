Zach Calzada (10) hands the ball off to Sean Jackson (44) during practice Aug. 9, 2022.
Zach Calzada (10) hands the ball off to Sean Jackson (44) during practice Aug. 9, 2022. (Caleb Jones | AuburnSports.com)
T.J. Finley (1) ready to take the snap during practice Aug. 9, 2022.
T.J. Finley (1) ready to take the snap during practice Aug. 9, 2022. (Caleb Jones | AuburnSports.com)
Colby Stafford (83) and Omari Kelly (19) during practice on Aug. 9, 2022.
Colby Stafford (83) and Omari Kelly (19) during practice on Aug. 9, 2022. (Caleb Jones | AuburnSports.com)
Freshman WR Omari Kelly (19) practices on Aug. 19, 2022.
Freshman WR Omari Kelly (19) practices on Aug. 19, 2022. (Caleb Jones | AuburnSports.com)
Freshman WR Camden Brown (17) practices a drill during fall camp on Aug. 9, 2022.
Freshman WR Camden Brown (17) practices a drill during fall camp on Aug. 9, 2022. (Caleb Jones | AuburnSports.com)
Tar'Varish Dawson (3) practices on Aug. 9, 2022.
Tar'Varish Dawson (3) practices on Aug. 9, 2022. (Caleb Jones | AuburnSports.com)
T.J. Finley (1) makes a throw during fall camp on Aug. 9, 2022.
T.J. Finley (1) makes a throw during fall camp on Aug. 9, 2022. (Caleb Jones | AuburnSports.com)
Freshman WR Camden Brown (17) runs a drill during fall camp on Aug. 9, 2022.
Freshman WR Camden Brown (17) runs a drill during fall camp on Aug. 9, 2022. (Caleb Jones | AuburnSports.com)
Tar'Varish Dawson (3) runs a route during fall camp on Aug. 9, 2022.
Tar'Varish Dawson (3) runs a route during fall camp on Aug. 9, 2022. (Caleb Jones | AuburnSports.com)
T.J. Finley (1) throws a ball during fall camp on Aug. 9, 2022.
T.J. Finley (1) throws a ball during fall camp on Aug. 9, 2022. (Caleb Jones | AuburnSports.com)
Zach Calzada (10) drops back for a pass during fall camp on Aug. 9, 2022.
Zach Calzada (10) drops back for a pass during fall camp on Aug. 9, 2022. (Caleb Jones | AuburnSports.com)