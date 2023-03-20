News More News
{{ timeAgo('2023-03-20 17:21:54 -0500') }} football Edit

Practice highlights

Bryan Matthews • AuburnSports
Senior Editor
@BMattAU

Video highlights from Auburn's practice on Monday afternoon including the DL, OL and quarterbacks.

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}