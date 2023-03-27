News More News
{{ timeAgo('2023-03-27 17:12:49 -0500') }} football Edit

Practice highlights 3/27

Bryan Matthews • AuburnSports
Senior Editor
@BMattAU

Highlights from Auburn spring practice on Monday, March 27.

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}