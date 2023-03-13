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Practice highlights 3/13

Bryan Matthews • AuburnSports
Senior Editor
@BMattAU

Video highlights of Auburn's practice on Monday afternoon, this 4th of the spring.

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