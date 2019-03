AUBURN | Auburn updated its on-line roster Monday afternoon, which included position and number changes along with a few weight changes and scholarship players no longer on the roster.

Get the full details below…

Position change:

Alec Jackson from DL to OL

Big Cat Bryant from Buck to DE

Noah Igbinoghene from WR/DB to DB

Sal Cannella from TE/WR to WR

Josh French from DB to LB

Craig Carter from DB to LB

Phelps Gambill from OL to TE

Peyton Nance from OL to DT

** Devan Barrett remained a RB after working at DB last fall.

Weight change:

DT Derrick Brown from 320 to 325 pounds

DB Daniel Thomas from 212 to 208 pounds

Buck Jacob vonEschenbach from 211 to 222 pounds

Number change:

QB Joey Gatewood from No. 13 to No. 1

RB Shaun Shivers from No. 25 to No. 8

RB Devan Barrett from No. 10 to No. 12

RB Harold Joiner from No. 29 to No. 22

DB Erik Piedy from No. 29 to No. 22

DB Devin Guice from No. 46 to No. 28

LB Tanner Dean from No. 27 to No. 35

TE Phelps Gambill from No. 53 to No. 89

OL Alec Jackson from No. 92 to No. 65

No longer on roster:

K/P Ian Shannon

LB Richard McBryde

OL Calvin Ashley

FULL SPRING ROSTER

1 Big Kat Bryant DE 6-5 253 Jr. Cordele, GA

1 Joey Gatewood QB 6-5 237 RFr. St. Augustine, FL

3 Marlon Davidson DE 6-3 278 Sr. Greenville, AL

3 D.J. Williams RB 5-10 210 Fr. Lake Placid, FL

4 Noah Igbinoghene DB 5-11 196 Jr. Trussville, AL

5 Derrick Brown DT 6-5 325 Sr. Sugar Hill, GA

5 Anthony Schwartz WR 6-0 180 So. Pembroke Pines, FL

6 Christian Tutt DB 5-11 195 So. Thomson, GA

8 Coynis Miller Jr. DT 6-2 305 So. Decatur, AL

8 Shaun Shivers RB 5-7 173 So. Fort Lauderdale, FL

9 Kam Martin RB 5-10 193 Sr. Port Arthur, TX

9 Jamien Sherwood DB 6-2 207 So. Jensen Beach, FL

10 Bo Nix QB 6-2 204 Fr. Pinson, AL

10 Owen Pappoe LB 6-1 210 Fr. Lawrenceville, GA

11 Shedrick Jackson WR 6-0 204 So. Hoover, AL

11 Zion Puckett DB 5-11 209 Fr. Griffin, GA

12 Devan Barrett RB 6-0 196 Jr. Tampa, FL

12 Eli Stove WR 6-0 185 Jr. Niceville, FL

13 Javaris Davis DB 5-10 187 Sr. Jacksonville, FL

14 Traivon Leonard DB 6-0 196 Jr. West Palm Beach, FL

14 Malik Willis QB 6-1 195 Jr. Atlanta, GA

15 Wil Appleton QB 5-11 199 So. Albertville, AL

15 Jordyn Peters DB 6-1 191 Jr. Muscle Shoals, AL

16 Malcolm Askew DB 5-11 192 So. McCalla, AL

17 Marquis McClain WR 6-2 217 Jr. Crestview, FL

17 Roger McCreary DB 6-0 179 So. Mobile, AL

18 Seth Williams WR 6-3 210 So. Cottondale, AL

19 Matthew Hill WR 6-1 184 RFr. Lawrenceville, GA

20 Jeremiah Dinson DB 6-0 195 Sr. Miami, FL

21 Smoke Monday DB 6-2 188 So. Atlanta, GA

22 Harold Joiner RB 6-4 214 RFr. Birmingham, AL

22 Erik Piedy DB 5-10 180 RFr. New Orleans, LA

23 Cam’Ron Kelly DB 6-1 193 Fr. Chesapeake, VA

24 Cord Sandberg QB 6-3 215 RFr. Bradenton, FL

24 Daniel Thomas DB 5-11 208 Sr. Montgomery, AL

25 Colby Wooden Buck 6-4 239 Fr. Lawrenceville, GA

26 Anders Carlson K 6-5 210 So. Colorado Springs, CO

28 Devin Guice DB 5-8 164 Jr. Opelika, AL

28 JaTarvious Whitlow RB 6-0 216 So. LaFayette, AL

29 Derick Hall Buck 6-3 227 Fr. Gulfport, MS

30 Michael Harris LB 6-3 219 RFr. Tucker, GA

31 Sage Ledbetter K 6-0 182 Jr. Auburn, AL

31 Chandler Wooten LB 6-2 231 Jr. Acworth, GA

32 Malik Miller RB 5-11 216 Jr. Huntsville, AL

32 Sam Sherrod DB 5-11 199 Jr. Birmingham, AL

33 K.J. Britt LB 6-0 228 Jr. Oxford, AL

33 Will Hastings WR 5-10 166 Sr. Little Rock, AR

35 Tanner Dean LB 6-3 210 So. Birmingham, AL

35 Zakoby McClain LB 6-0 205 So. Valdosta, GA

35 James Owens Moss WR 5-9 182 Jr. Opelika, AL

36 Kolbi Fuqua WR 6-2 190 RFr. Jasper, AL

36 Josh Marsh LB 6-2 217 RFr. Decatur, AL

37 Richard Jibunor Buck 6-3 215 So. Delta State, Nigeria

38 Barrett Tindall LB 6-0 214 So. Birmingham, AL

39 Chris Bobo DB 5-11 177 So. Alpharetta, GA

40 Jacob Rogers DB 5-11 207 Jr. Goodwater, AL

41 Josh French LB 5-11 205 Jr. Birmingham, AL

42 Jacob vonEschenbach Buck 6-0 222 Sr. Enterprise, AL

44 Daquan Newkirk DT 6-3 306 Jr. Orlando, FL

45 Caleb Johnson DE 6-2 260 RFr. Columbus, GA

46 Jacob Jasinski RB 5-10 196 RFr. Birmingham, AL

47 Craig Carter LB 5-11 194 Sr. Milton, GA

47 John Samuel Shenker TE 6-3 248 So. Albany, GA

49 Barton Lester LB 6-3 208 So. Montgomery, AL

50 Jalil Irvin OL 6-2 296 RFr. Stone Mountain, GA

52 Nick Brahms OL 6-3 304 So. Navarre, FL

52 Russ Logan LB 5-11 183 RFr. Eutaw, AL

53 Clarke Smith LS 6-3 233 Jr. Leeds, AL

54 Kaleb Kim OL 6-4 300 Sr. Buford, GA

55 T.D. Moultry Buck 6-2 245 Jr. Birmingham, AL

56 Tashawn Manning OL 6-3 323 So. Apopka, FL

57 Brooks Walton LB 5-11 203 RFr. Little Rock, AR

59 Brodarious Hamm OL 6-5 325 So. Griffin, GA

60 Bill Taylor LS 6-3 234 So. Northport, AL

62 Kameron Stutts OL 6-4 325 RFr. Killen, AL

63 Peyton Nance DT 5-11 300 So. Attalla, AL

64 Mike Horton OL 6-4 324 Sr. Atlanta, GA

65 Alec Jackson OL 6-5 297 So. Montgomery, AL

66 Bailey Sharp OL 6-5 307 Sr. Marietta, GA

67 Jacob Quattlebaum LS 6-0 238 RFr. Enterprise, AL

68 Austin Troxell OL 6-6 305 So. Huntsville, AL

71 Jack Driscoll OL 6-5 300 Jr. Madison, CT

72 Prince Micheal Sammons OL 6-7 300 Jr. Blanchester, OH

73 Gabe Brinson OL 6-5 300 RFr. Lorton, VA

75 Trent Kelley OL 6-5 298 So. Phenix City, AL

76 Prince Tega Wanogho OL 6-7 307 Sr. Delta State, Nigeria

77 Marquel Harrell OL 6-3 307 Sr. Atlanta, GA

80 Sal Cannella TE/WR 6-5 232 Sr. Schaumburg, IL

82 Cameron Payne WR 6-2 214 So. Oak Ridge, NC

83 Malcolm Russell WR 5-11 184 RFr. Pelham, AL

84 Jackson McFadden WR 6-1 175 RFr. Nashville, TN

85 Tyler Fromm TE 6-5 216 Fr. Warner Robins, GA

86 Luke Deal TE 6-6 250 Fr. Greenwood, SC

87 Pace Ozmint WR 6-1 184 Jr. Glencoe, AL

89 Phelps Gambill TE 6-5 284 So. Nashville, TN

90 Arryn Siposs P 6-2 205 Jr. Melbourne, Australia

91 Nick Coe Buck 6-5 282 Jr. Asheboro, NC

93 Devonte Booker LB 5-11 233 RFr. Orlando, FL

94 Tyrone Truesdell DT 6-2 314 Jr. Augusta, GA

97 Gary Walker DE 5-11 281 Sr. Toccoa, GA

99 Spencer Nigh FB 6-0 269 Sr. Magnolia, TX