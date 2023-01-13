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Moore still not practicing

Brian Stultz • AuburnSports
Staff Writer
@brianjstultz

AUBURN | Chris Moore's status for Saturday's game against Mississippi State is still in doubt after injuring his shoulder on Tuesday.

"Chris Moore has not practiced with us," the coach said. "I don't anticipate him practicing today."

Early in the first half of the victory against Ole Miss, Moore landed awkwardly after attempting a basket. He was later bumped into going for a block out after a Rebels free-throw attempt. He soon went into the locker room and came back to the bench with his right arm in a cast and an ice pack on his shoulder.

Chris Moore defends an Ole Miss player.
Chris Moore defends an Ole Miss player. (Petre Thomas/USA TODAY Sports)

A starter in all 16 games this season, Moore averages six points and 2.7 rebounds in 17.5 minutes per game for the Tigers while shooting 53.2 percent from the floor.

The Tigers host Mississippi State at 7:30 p.m. on Saturday in Neville Arena. The game airs on SEC Network.

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