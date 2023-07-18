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Freeze provides update on two signees

Henry Patton • AuburnSports
Intern
@Henry_patton23

Auburn HC Hugh Freeze met with local reporters during SEC media days and provided updates on two signees and their eligibility for the upcoming season.

Freeze feels "confident" that Quientrail Jamison-Travis, the No. 51 JUCO recruit in the class of 2023, will be eligible to play by the time the season starts.

Jamison-Travis is currently finishing classes at Iowa Western CC.

"I feel really good about (Jamison-Travis) right now," Freeze said. "He's finishing up his work and it looks promising there."

Auburn HC Hugh Freeze
Auburn HC Hugh Freeze (Austin Perryman/Auburn Athletics)

The same can't be said for Daquayvious Sorey, as Freeze said he doesn't feel "quite as good" about the 3-star receiver being available.

Sorey now has #JUCOPRODUCT in his bio.

Freeze did not close the door on the Sorey returning to Auburn in the future.

"We’re going to revisit every year recruiting, whoever the best players are in the country, we’re going to try to go after them," Freeze said. "And if he’s one of those, sure."

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